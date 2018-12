Lusodescendentes imaginam Disneyland no Algarve

Durante uma gala dos empresários associados da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP), surgiu a ideia de criar um parque de diversões no Algarve. Estes empresários portugueses e franceses, entre os quais muitos lusodescendentes, pretendem combater a sazonalidade da zona algarvia, e ao mesmo tempo responder a uma lacuna na oferta de lazer em Portugal.

O parque seria diferenciado das restantes propostas por não ter a água como principal atração. O conceito do parque seria similar ao da Disneyland.

Carlos Vinhas Pereira, presidente da CCIFP explica, “Temos de ter capacidade de atrair as pessoas também na época baixa. Nós estamos a pensar num parque de diversão. É verdade que já há muitos no Algarve, mas são todos ligados à água. O que seria necessário era algo do género da Disney, com um tamanho proporcional ao do Algarve.Temos vários associados ligados a esta área e estamos a ver como poderemos trazer para cá este tipo de atividade. Ela estaria ligada ao comércio, a pensar nos visitantes que os parques chamarem. As empresas estão cada vez mais interessadas em Portugal. É verdade que tem havido um maior enfoque em Lisboa e no Porto, mas o Algarve tem de comunicar e divulgar a sua oferta nesta área”.