Lusodescendentes debatem importância da história da emigração

A Comissão das Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Observatório dos Lusodescendentes estão a organizar, para esta segunda-feira, 20 de setembro, a terceira edição do Fórum Luso-Estudos, que decorrerá em formato digital e terá por base o tema “Migrações e Lusodescendentes. Olhar a História e Preservar a Memória”.

A abertura do evento está agendada para as 10h00 (hora de Lisboa) de segunda-feira e ficará à responsabilidade de Luís Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa; Maria Beatriz Rocha-Trindade, Presidente da Comissão de Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa; e de Isabelle Simões Marques, presidente do Observatório dos Lusodescendentes.

De seguida, Isabelle Marques modera um painel dedicado a “Memória(s) para o Futuro”, no qual participarão Cristina Flores, da Universidade do Minho e do Centro de Estudos Humanísticos; Deolinda Adão, da Universidade da Califórnia; Pedro Góis, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; e Sofia Afonso, da livraria 100.ª página.

A segunda parte do fórum, com início previsto para as 14h00 e apresentação de Emmmanuelle Afonso, do Observatório dos Lusodescendentes, será dedicada às “Memória(s) através das Artes”. Nela marcarão presença Carlos Pereira, Christèle Alves Meira, Christophe Fonseca, Phillipe Machado, Sosana Marcelino, António Pedro Ferreira, Gérard Bloncourt (Daniel Bastos e Paulo Teixeira), José Cruz, Alda Batista, Altina Ribeiro, Isabel Mateus, Mickão Oliveira, Sandra Canivet da Costa, Teresa Vale e Carlos Farinha.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, fará o discurso de encerramento.

Assista, através desta ligação, ao terceiro Fórum Luso-Estudos, iniciativa à qual o BOM DIA se associou.