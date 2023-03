Lusodescendentes aprendem programação em língua portuguesa

Projeto Ugni Lab nasceu para ensinar programação e incentivar as gerações mais novas da diáspora portuguesa a serem criadores de tecnologia.

Os programas desenvolvidos pela Ugni Lab pretendem ensinar Python e Scratch assentes em áreas do conhecimento e criatividade mais específicas como Análise de Dados, Simulações STEAM e Criação de Jogos. Com um pequeno grupo de alunos e liderado por professores inspiradores – entre os quais Ana João Correia, colaboradora do BOM DIA e moderadora da emissão regular BOM DIA dá música -, as crianças envolvem-se em projetos inovadores que desenvolvem a imaginação, a criatividade, a lógica e o pensamento computacional. As sessões de programação são lecionadas em língua portuguesa, sendo, assim uma forma de a comunidade mais jovem de lusodescendentes aprender a programar na sua língua materna.

A Ugni Lab está também a criar uma Comunidade Digital de programadores de “palmo e meio” com crianças e jovens da diáspora portuguesa. Aqui, a comunicação é toda em português e os jovens programadores desenvolvem os próprios programas e ajudam-se mutuamente a resolver problemas.

Por outro lado, a realização de Maratonas de Programação (Hackathons) presenciais em países europeus permitirá que os alunos trabalhem na resolução de um problema com outras crianças que partilhem a mesma herança linguística.

As inscrições estão disponíveis no website da Ugni Lab.