Lusodescendente vai de bicicleta de França a Portugal

Já partiu de Roubaix, em França, e vai pedalar até Miuzela, no concelho de Almeida, distrito da Guarda. Yohann Ladeiro decidiu ligar a cidade onde vive em França com a terra dos seus pais em bicicleta.

A saída de Roubaix foi no domingo à porta do Centro Cultural e Desportivo Miuzelense, com o apoio de 15 familiares e amigos que vieram apoiar o jovem de 25 anos nesta aventura que vai durar cerca de 30 dias.

Yohann Ladeiro passou os últimos meses a habituar-se à sua montada, transportando consigo o mínimo peso possível. Pode seguir a viagem de Yohann Ladeiro nas redes sociais: Facebook e Instagram.

