Lusodescendente treina antiga equipa de Pelé

O lusodescendente Carlos Mendes é o novo treinador do New York Cosmos, um dos históricos do futebol norte-americano, mas que está a disputar os campeonatos secundários, anunciou o clube nova-iorquino.

Na página oficial na internet, o Cosmos, que já teve nas suas fileiras, entre 1975 e 1977, o antigo astro brasileiro Pelé, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, assinalou que Carlos Mendes alcançou um recorde de dez triunfos na época regular em 2018, com a equipa B.

Calos Mendes, de 38 anos, que tem nacionalidade portuguesa e norte-americana, estreou-se como treinador principal naquele ano, tendo sido considerado o melhor técnico na Conferência Norte Atlântica.

“No último ano tivemos sucesso, mas faltou-nos algo no final e ficámos desiludidos com isso”, disse Carlos Mendes, que viu a sua equipa B ser afastada nas finais regionais, ao perder 3-2 com o FC Motown, finalista vencido no campeonato.

Como jogador, Carlos Mendes jogou no New York Cosmos, no Columbus Crew e New York Red Bulls, as duas últimas que alinham na liga principal dos Estados Unidos, a MLS, entre 2005 e 2012.