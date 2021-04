Lusodescendente Thibault de Freitas assina pelo Benfica

O lusodescendente Thibault de Freitas foi esta terça-feira apresentado como reforço da equipa de râguebi do Benfica.

O atleta, nascido em Toulouse e internacional A pela seleção nacional, mostrou-se muito satisfeito por ter a oportunidade de representar “um dos melhores clubes de Portugal” e de ter a sua primeira experiência fora do campeonato francês.

“O Benfica tem um grande projeto. O que me passaram e que me cativou foi quererem fazer parte do top 6 e jogar para alcançar a melhor classificação. Sou um jogador muito competitivo, que não gosta de perder. Se venho é porque quero ganhar. Apresentaram-me o projeto e gostei muito”, garantiu à BTV.

