Lusodescendente terá estágio no Algarve

O Nice tem um estágio marcado para começar esta semana no sul de Portugal. De entre os jogadores que estão no plantel do Nice está Lucas da Cunha.

O internacional francês é filho de portugueses e nasceu em Roanne, uma comuna a 80 kms de Lyon. Lucas joga com as cores francesas desde os 15 anos.

Com apenas 21 anos, já conta com presenças na Ligue 1 e uma experiência internacional no Lausanne. Na última época, esteve a partir de janeiro cedido pelo Nice ao Clermont Foot 63.

Entre jogos em Albufeira e no Estádio do Algarve, entre os concelhos de Faro e de Loulé, o OGC Nice prepara-se para a época 2022/23.

A primeira partida dos franceses é frente ao Benfica, já esta sexta-feira, a contar para o Troféu do Algarve 2022. Para o mesmo torneio, enfrentam o Fulham no dia seguinte.

O Braga também vai jogar contra a equipa francesa. A partida contra os bracarenses está marcada para o dia 20 de julho. O último jogo do estágio será contra a Roma, de José Mourinho, em Albufeira.

