Lusodescendente nas meias finais do Got Talent Portugal

A cantora luso-francesa Sílvia Pinto disputa no próximo domingo, 27 de junho, o acesso à final do Got Talent Portugal. Depois de ter chegado às meias-finais, Sílvia Pinto conta agora com a ajuda do público, que poderá ajudá-la a concretizar o sonho de atingir a final do programa.

Depois de chegar a figurar entre as melhores vozes clássicas a nível nacional, com participações em óperas e musicais, e fundar o grupo Ensemble Risoluto, Sílvia Pinto passou depois por um problema grave de saúde que lhe tirou a voz.

A doença – Granulomatose de Wegener – foi diagnosticada em 2016, altura em que a cantora estava prestes a participar num concurso internacional em Toulouse, França.

“Comecei por ter sangramentos nasais, em janeiro ou fevereiro de 2016. Fui ao otorrinolaringologista, mas desvalorizei. Não fui mais longe, não fiz mais exames. Nós temos muita dificuldade em saber parar. Quando fui internada, tinha uma otite aguda e uma tosse estranha. Nas primeiras três semanas, a equipa médica estava a tentar descobrir o que se passava e o tratamento era muito vago”, explica a jovem que perdeu a audição do ouvido esquerdo e ficou sem voz durante cerca de dois anos e meio.

Sílvia Pinto conseguiu recuperar e dedicou-se novamente à música, voltando a dar aulas. Entretanto, foi mãe de um menino que lhe mostrou que, afinal, faltava-lhe provar a si mesma que, apesar das adversidades, poderia perseguir novamente o sonho. E foi com este propósito que ingressou no Got Talent Portugal.

Na primeira audição, recebeu um inequívoco “sim” de Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos, Sofia Escobar e Pedro Tochas, pela sua interpretação do tema “I dreamed a dream”, do musical “Les Misérables”.

