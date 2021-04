Lusodescendente morto por bala perdida em Pontoise

Um lusodescendente de 34 anos foi morto a tiro na passada quinta-feira em Pontoise, França, na sequência de uma rixa entre grupos rivais.

De acordo com o Lusojornal, Carlos Soares, nascido em Marcouville e residente em Osny, estava com amigos quando foi atingido na região torácica por uma bala perdida.

Na origem dos disparos terá estado um ajuste de contas entre dois grupos de jovens, desencadeado pelo furto de um motociclo durante aquela tarde.

Carlos Soares ainda foi assistido por uma equipa de emergência, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Ainda de acordo com o Lusojornal, a advogada do lusodescendente negou qualquer envolvimento do jovem no furto do motociclo, declarando-o como uma “vítima colateral”.

Carlos Soares, que era conhecido como um jovem “honesto e muito trabalhador”, deixou a esposa e uma filha com apenas cinco anos.