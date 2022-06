Lusodescendente Manuel da Costa muda-se para o clube de Carlos Fangueiro

O futebolista lusodescendente Manuel da Costa segue para o F91 Diddeleng, equipa dirigida por Carlos Fangueiro.

O clube de Dudelange contratou o defesa central de 36 anos, vindo de Waasland-Beveren, da Bélgica, onde realizou sete jogos na época passada. Participou em 90 jogos na liga turca, quando esteve ao serviço dos quatro clubes da Turquia ao longo da sua carreira, tendo marcado 17 golos.

Também na Premier League o jogador luso-marroquino atuou, ao serviço do West Ham. Passou também pela Grécia, Arábia Saudita, Rússia, Itália, Holanda, França, e ainda pelo Nacional da Madeira, em Portugal.

A direção do novo clube do lusodescendente mostra confiança na contratação do jogador. “Estamos convencidos de que a sua qualidade de jogo e experiência serão os principais trunfos nas partidas importantes que se avizinham”, admite o F91 Diddeleng em comunicado nas redes sociais.