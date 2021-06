Lusodescendente doa artefactos da I Guerra a museu português

O lusodescendente Tiago Martins, fundador da página de Instagram @portuguesefacts, levou a cabo um novo projeto para fazer chegar até ao museu municipal de Porto de Mós, em Leiria, um conjunto de artefactos alusivos à campanha dos combatentes portugueses na Primeira Guerra Mundial.

Ao BOM DIA, o jovem parisiense explicou que tem neste momento em sua posse uma medalha portuguesa alusiva à batalha de La Lys, uma capa de um jornal francês que noticiava a chegada do contingente luso aos campos de batalha e ainda um postal mandado escrever por um dos nossos soldados.

“Apesar de ter nascido em França, sempre me interessei pela história de Portugal. Acho que quem segue apenas o sistema educativo francês acaba por deixar de ter contacto com a nossa história, e foi por isso que decidi criar a @portuguesefacts. Nós, emigrantes e lusodescendentes, somos muito mais do que aquilo que em Portugal se pensa. Quero mostrar o verdadeiro lado dos nossos emigrantes e quebrar alguns tabus e preconceitos. Como tal, criei um crowdfunding para mostrar que a comunidade unida pode fazer coisas muito boas. Foi assim, aliás, que conseguimos comprar a medalha a um colecionador francês”, anotou.

Ao nosso jornal, o jovem, com raízes em Barrenta, confessou que o espólio que vai oferecer ao museu portomosense está avaliado em cerca de 400 euros. Ainda assim, o seu valor sentimental “é incalculável”, razão pela qual decidiu dar-lhe “a maior exposição possível”.

“A medalha, que tem a inscrição ‘Batalha de La Lys’, pertenceu a um dos nossos combatentes. Felizmente pude comprovar a sua autenticidade junto de especialistas, mas não consegui descobrir quem foi o seu dono. Já o postal tem uma história diferente. Sei que na altura foi mandado escrever por um dos nossos soldados, que era analfabeto, e tinha como destino a sua terra natal, Setúbal. Acredito que terá chegado ao seu destino mas que, com os anos, se perdeu ou mudou simplesmente de mãos. Agora, todos estes artefactos estão conservados e vão ficar expostos no museu de um concelho que me diz muito”, concluiu.

A entrega dos três elementos está marcada para o próximo dia 30 de julho no museu municipal de Porto de Mós.

Tiago Martins, recorde-se, foi um dos convidados da conferência Portugal Positivo, evento promovido no âmbito do 20.º aniversário do BOM DIA.

