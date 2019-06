Lusodescendente desaparece em França durante desacatos na Festa da Música

Tem 24 anos, chama-se Steve Maia Caniço, e está desaparecido desde a noite de dia 21 de junho. A última vez que o lusodescendente foi visto foi durante a Festa da Música, em Nantes, no noroeste de França.

O jovem de 24 anos participava na festa que na sexta-feira teve lugar em todo o país e que é leva a música às ruas de quase todas as cidades francesas. Em Nantes, um dos eventos de sexta-feira era um concerto de música techno onde se registaram confrontos entre os participantes e a polícia.

Segundo um porta-voz da polícia, os militares “foram atacados com violência” e tiveram que responder, inclusivamente utilizando gás lacrimogéneo. No meio da confusão que se gerou, algumas pessoas caíram à água, levando inclusivamente á intervenção dos bombeiros para as ajudar a sair do rio Loire que atravessa a cidade de Nantes.

No domingo, 23 de junho, a polícia de Nantes recebeu a mãe de Steve Maia Caniço que declarou o jovem lusodescendente como desaparecido.

A polícia das polícias francesas, o IGPN, abriu entretanto inquérito relativamente à forma como decorreu a intervenção das forças da ordem.