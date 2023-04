Lusodescendente de origem açoriana é inimigo público número 1 nos EUA

Nesta altura chegam embarcações com centenas de pessoas ao sul da Itália, um país em estado de emergência migratório. As imagens são daqueles que conseguiram chegar ao seu destino mas outros ficaram pelo caminho. Nas estatísticas são muitos os mortos ou desaparecidos de que mais ninguém ouve falar. A agência Associated Press seguiu parte destes percursos e ouviu os familiares de quem nunca chegou ao destino.