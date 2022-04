Lusodescendente Cristèle Alves de volta a Cannes

O filme “Alma Viva”, da realizadora lusodescendente Cristèle Alves Meira, foi selecionado para a competição da Semana da Crítica, um dos programas paralelos do Festival de Cinema de Cannes.

De acordo com a programação divulgada, “Alma Viva” será a primeira longa-metragem de ficção da luso-francesa com coprodução entre França, Bélgica e Portugal.

O filme foi rodado no verão de 2021 na região transmontana de Vimioso, no distrito de Bragança, onde a realizadora tem raízes familiares e onde já filmou anteriormente.

A história é protagonizada por Salomé, uma menina de dez anos que vai passar férias com a avó e que se culpabiliza pela morte dela, sem compreender o que aconteceu.

Enquanto a família organiza o funeral, “Salomé é possuída por uma força incontrolável e quase mata a vizinha da sua avó, que suspeita tê-la envenenado”, e é acusada de bruxaria pelos habitantes da aldeia, lê-se na sinopse.

O filme, que chegou a intitular-se “Bruxa”, conta com as interpretações de Ana Padrão, Esther Catalão, Duarte Pina, Nuno Gil, Pedro Lacerda, entre outros.

Este será um regresso de Cristèle Alves Meira à Semana da Crítica de Cannes, depois de lá ter apresentado as curtas-metragens “Campo de Víboras”, em 2016, e “Invisível Herói”, em 2019.

Este ano, na Semana da Crítica, estará também a animação “Ice Merchants”, terceira obra de João Gonzalez, com coprodução entre Portugal, França e Reino Unido.

Em maio, no programa Quinzena do Realizadores, o também português João Pedro Rodrigues entra em cena com o filme “Fogo-Fátuo”.

