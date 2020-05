Lusodescendente conquista um lugar no pódio da Porsche Supercup

Dylan Pereira terminou este sábado a sua participação na Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020 conquistando mais um pódio e assegurando a terceira posição da classificação geral final.

A 7.ª e a 8.ª provas e últimas corridas do campeonato virtual decorreram no circuito italiano de Monza.

Os objetivos de Dylan Pereira eram pontuar o mais possível para assegurar a 3.ª posição do campeonato e, de preferência, subir ao pódio, sem arriscar demasiado.

Em Monza, o circuito tem retas longas, curvas rápidas e chicanas difíceis percorridas a alta velocidade, em que o Porsche fica apoiado apenas em duas rodas, proporcionando muita adrenalina e imagens espetaculares.

O lusodescendente precisava de ser muito agressivo e encontrar o equilíbrio perfeito entre o acelerador e o travão para rodar no limite sem cometer erros.

Nos treinos livres, Dylan Pereira aproveitou bem o tempo disponível para acertar sobretudo as travagens e, no final, fez uma volta rápida e realizou o terceiro melhor tempo.

Nos treinos cronometrados, que definem a ordenação da grelha de partida para a primeira corrida, o lusodescendente utilizou a sua experiência para se colocar atrás dos pilotos mais rápidos e conseguiu logo o segundo melhor tempo. Após uma luta intensa com os seus adversários, fechou a qualificação no 3.º lugar.

No arranque da primeira corrida de Monza, Dylan Pereira não arriscou, mantendo a 3.ª posição e evitando os toques entre os dois primeiros classificados. Aos 12 minutos de corrida aproveitou uma ligeira abertura para saltar para o 2.º lugar, mas três voltas depois perdeu a posição para o líder do campeonato. O lusodescendente não desistiu, continuou concentrado e na última volta recuperou a 2.ª posição do pódio, naquela que foi a corrida mais disputada do campeonato. Embora tenha conseguido mais um excelente resultado, o piloto da BWT Lechner Racing queixou-se de alguma falta de aderência e resolveu mudar o set up do seu Porsche 911 GT3 Cup para a segunda corrida.

Obedecendo aos resultados da primeira corrida, Dylan Pereira saiu do 2.º lugar da grelha de partida para a segunda prova, mantendo a posição e pressionando imediatamente o pole position. No entanto, ainda na primeira volta, travou demasiado tarde para uma curva e não conseguiu evitar um pequeno despiste, embateu no rail e caiu para a 4.ª posição. A partir desse momento, com o carro danificado, foi mais difícil conduzir. O lusodescendente perdeu velocidade e, na volta seguinte, desceu para o 5.º lugar, em que terminou a corrida.

Final de campeonato positivo para Dylan Pereira, que termina a Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020 na 3.ª posição da classificação geral final com cinco subidas ao pódio, das quais uma vitória, um 2.º lugar e três 3.ºs lugares, provando que é um dos pilotos mais rápidos e competitivos da Porsche, tanto em pista como no simulador.

Classificação 7.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 8.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

5.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral final da Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

3.º – Dylan Pereira (LU)



