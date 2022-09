Lusodescendente brilha no Masterchef Austrália com… bacalhau à brás

Bacalhau à brás, um dos pratos mais conhecidos em Portugal, fez brilhar uma concorrente lusodescendente, Christina Batista, no MasterChef Austrália.

Participante pela segunda vez no programa MasterChef Austrália – já tinha concorrido em 2013 -, Christina Batista impressionou com este prato português, na temporada 2022 do concurso.

A concorrente decidiu, durante o seu percurso na emissão – que juntou os melhores participantes de temporadas anteriores -, mostrar ao mundo o que é a verdadeira comida portuguesa. Ao cozinhar bacalhau à brás, numa prova, ganhou o alfinete de imunidade e falou dessa conquista, com orgulho, no Instagram.

“Estou para além de orgulhosa de que a comida dos meus antepassados me tenha feito ganhar um alfinete de imunidade no episódio de @masterchefau desta noite. Sinto-me humilde e honrada por ter ganho este alfinete a cozinhar a comida que cresci a comer. A comida portuguesa é mais do que frango e tortas, e mal posso esperar para vos mostrar toda a incrível cozinha que faz o meu coração cantar”, disse Christina.