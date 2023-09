Lusodescendente ajuda equipa de França a fazer história

A França fez história no jogo de abertura da 10.ª edição do campeonato do mundo de râguebi ao bater a Nova Zelândia por 27-13.

No Stade de France, em Paris, Les Bleus infligiram a primeira derrota aos All Black na fase de grupos num mundial. Nunca nos nove mundiais anteriores os neozelandeses tinham perdido qualquer um dos quatro encontros nesta fase.

Thomas Ramos foi um dos personagens principais desta histórica vitória da seleção gaulesa.

O internacional francês, de origem portuguesa, foi autor de 17 pontos (mais de metade dos marcados pela sua seleção). Marcou quatro penalidades (aos 5, 20’, 29’, 65’ e 71’) e um pontapé de conversão (57’). A contabilidade pessoal até poderia ser mais dilatada: o defesa gaulês falhou dois pontapés aos postes (34’ e 60’) no seguimento de duas penalidades.

Mark Telea (o primeiro marcador do França 2023) somou os dois ensaios (10 pontos) para a Nova Zelândia, no início de cada uma das partes do encontro. Damian Penaud e Melvyn Jaminet fizeram o toque de meta para a França nos segundos 40 minutos (55’ e 78’).