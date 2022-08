Lusodescendente à frente da Stellantis de Mangualde

A partir de 1 de outubro de 2022, Christian Teixeira assumirá o cargo de Diretor do Centro de Produção de Mangualde da Stellantis, substituindo José Luís Alonso Mosquera, que iniciará novas funções no grupo Stellantis, como Diretor da Fábrica de Saragoça (Espanha).

Christian Teixeira tem 48 anos e é lusodescendente. Licenciou-se em Engenharia pela Escola Nacional de Engenheiros da Universidade de Mulhouse (França), tendo integrado a empresa no ano 2000.

Com mais de 20 anos de experiência profissional, Christian ocupava, desde 2018, o cargo de Responsável do Projeto Industrial na Fábrica Stellantis de Sochaux (França), tendo assumido anteriormente diferentes responsabilidades na área da indústria nas fábricas de mecânica e nas unidades de produção automóvel do grupo Stellantis.

Christian Teixeira irá reportar a Juan Munoz Codina que dirige o Cluster LCV (Veículos Comerciais Ligeiros) entidade onde está integrada a unidade de produção de Mangualde, juntamente com outras fábricas da Região Europa.

#portugalpositivo