Luso-iraniano de 15 anos deu que fazer à polícia suíça

Na segunda-feira à noite a polícia do cantão de Vaud, na Suíça, foi informada de que um menor de 15 anos que vive no Valais tinha fugido com um carro da família na direção de Yverdon-les-Bains. Avistado ao volante do carro, o jovem desobedeceu às ordens de paragem dos agentes da polícia. Depois fugiu através da cidade de Yverdon cometendo numerosas infracções graves e tendo inclusivamente chocado com um automóvel estacionado e atingido as cadeiras e mesas de uma esplanada.

O jovem luso-iraniano tomou então a direcção da auto-estrada a alta velocidade, já com os pneus dianteiros furados pela intervenção policial. Acabou por ser detido no Túnel de Arrissoules.

O jovem que detém as nacionalidades iraniana e portuguesa foi levado para o quartel policial de Yverdon, onde foi colocado à disposição do Presidente do Tribunal dos Menores, que ordenou a sua encarceração num centro para menores.

A operação policial envolveu mais de uma dezena de carros das autoridades e cerca de 30 operacionais.