Nasceu em França, em Boulogne-Billancourt, formou-se nas escolas do Felgueiras, joga no Steaua de Bucareste, na Roménia, e aos 38 anos fez um golo fabuloso no último fim de semana.

Filipe Teixeira marcou um dos candidatos a golo do ano frente ao CFR Cluj.

Depois de um cruzamento da direita, o centro-campista de 38 anos disparou um pontapé moinho que só parou no fundo da baliza adversária.