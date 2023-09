Luso-canadiano é novo núncio nos Camarões e Guiné Equatorial

O Papa Francisco nomeou como núncio apostólico (representante diplomático da Santa Sé) nos Camarões e Guiné Equatorial o arcebispo luso-canadiano D. José Avelino Bettencourt.

“O Santo Padre nomeou como Núncio Apostólico nos Camarões e na Guiné Equatorial Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor José Avelino Bettencourt, arcebispo titular de Cittanova, até agora Núncio Apostólico na Geórgia e na Arménia”, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé, em nota enviada às redações.

As nunciaturas apostólicas da Santa Sé na Geórgia e na Arménia também divulgaram a nova nomeação de D. José Avelino Bettencourt e informam que o arcebispo luso-canadiano vai deixar o “sul do Cáucaso no final do mês de outubro de 2023”.

A 1 de março de 2018, o Papa nomeou D. José Avelino Bettencourt como núncio apostólico (representante diplomático da Santa Sé) na Arménia; tinha sido nomeado arcebispo e núncio no dia 26 de fevereiro.

O arcebispo luso-canadiano, diplomata de carreira da Santa Sé, depois de ter trabalhado na representação diplomática na República Democrática do Congo, passou à secção para as relações com os Estados, do Vaticano; era chefe de protocolo da Secretaria de Estado do Vaticano, desde 2012.

D. José Bettencourt foi ordenado bispo, no dia 19 de março, na solenidade de São José, com presidência do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, e atribuído, simbolicamente, a titularidade da antiga diocese de Cittanova, no território da Croácia.

O arcebispo, natural da Ilha de São Jorge, nos Açores, acompanhou a sua família que emigrou para o Canadá, onde foi ordenado padre em 1993, fazendo parte do presbitério de Otava; frequentou a Academia Eclesiástica em Roma, tendo-se formado em Direito Canónico, e entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 1999.