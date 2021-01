Luso-canadiano acusado de sequestro e violação no Algarve

Um luso-canadiano de 36 anos está a ser acusado de aliciar, sequestrar, agredir e violar duas mulheres nas regiões algarvias de Albufeira e Boliqueime.

De acordo com o Grupo Impala, duas cidadãs estrangeiras, de nacionalidades britânica e brasileira, terão sido forçadas a relações sexuais por Donald Fernandes, jovem que as aliciava sob pretexto de ajudar com as burocracias de residência no país.

Segundo a mesma fonte, “o arguido conheceu a primeira vítima em Albufeira, a 14 de maio de 2019, oferecendo-se para a ajudar a regularizar a situação de permanência em Portugal. Posteriormente, encontraram-se na residência de Donald na mesma cidade e, quando a vítima quis sair de casa, foi agredida com um taco de golfe e ameaçada de morte. O homem levou-a para outra habitação, em Boliqueime, e obrigou-a a fazer sexo várias vezes”. A vítima viria a fugir a 21 de maio.

Já o Correio da Manhã adianta que a segunda vítima, de nacionalidade britânica, terá ficado presa na residência de Donald em Boliqueime, de 27 de maio a 5 de junho. Terá sido resgatada ela PSP no centro comercial Fórum Algarve.