Luso-britânica expõe “linguagem das flores”

A artista anglo-portuguesa Jacqueline de Montaigne inaugura, em abril, em Lisboa, uma exposição na qual revisita a tradição vitoriana da Floriografia (linguagem das flores) e que inclui a pintura de um mural com 14 metros de altura.

O projeto “The language of flowers” começou com a pintura de um mural de 14 metros de altura, na empena de um prédio no Largo Hintze Ribeiro, na Rua de S. Bento, perto do Largo do Rato, “e culmina com a continuidade do tema e [a sua] estética” aplicadas “a 19 obras de arte originais”, refere a plataforma artística Because Art Matters (BAM), em comunicado.

O mural estava hoje praticamente terminado e as obras de arte poderão ser vistas numa exposição, de entrada gratuita, que estará patente, entre 8 e 17 de abril, no n.º 2b do Largo Hintze Ribeiro.

Com o tema do projeto, “The language of flowers” (“A linguagem das flores”, em português), Jacqueline de Montaigne “pretende trazer uma mensagem que celebra, acima de tudo, o amor, nas suas mais variadas formas, inspirando-se na antiga tradição vitoriana da Floriografia (linguagem das flores) para um trabalho com uma abordagem clássica num contexto moderno, e que transporta a natureza para um cenário urbano, sob a forma de um mural com foco em dez flores específicas, que eram utilizadas para partilhar uma mesma mensagem – a de um amor sem restrições”.

No mural, salienta a BAM, é possível observar-se “outros detalhes únicos da imagem de marca da artista, como a utilização da técnica antiga de douramento (aplicação de folha de ouro), caraterística singular e, pouco ou nada comum no contexto de arte urbana, que ilumina e transmite uma calma etérea ao local e ao mural”.

Jacqueline de Montaigne, que vive em Cascais, é uma pintora, muralista e artista de ‘paste-up’, “representada em coleções nacionais e internacionais, e que conta com mais de 60 murais de grande escala, de âmbito público e privado”, em vários países.