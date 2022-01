Luso-brasileiro entra para o clube de pessoas mais inteligentes do mundo

O neurocientista, Fabiano de Abreu, filho de madeirenses e morador em Castelo de Paiva, que já foi notícia como uma das pessoas mais inteligentes e o primeiro português a entrar na Intertel, desta vez, foi aprovado na sociedade mais restrita do mundo, a Triple Nine Society (TNS).

Com mais de 50 títulos académicos, Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, já foi considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo com o QI 155 desvio padrão 15 e 188 com desvio padrão 24. Chegou a ser notícia na imprensa nacional e internacional devido à sua pontuação.

Recentemente foi também notícia por apoiar pais de crianças de alto QI que passaram a integrar a Mensa como Gustavo Saldanha, Romeu Gutvilen e Laura Büchele e por ter sido aprovado na Intertel, segunda associação mais antiga do mundo (1966), depois da Mensa (1946). Esta última é sem dúvida a mais famosa e a que mais se destaca, sendo que para entrar precisa ter acima de 98 de percentil, que seria acima de 131 desvio padrão 15. Já na Intertel, precisa ser acima de 99 de percentil, que seria acima de 135 pontos desvio padrão 15. Dr. Fabiano de Abreu também faz parte da International High IQ Society, ocupando lugar como convidado já que é membro da Mensa Internacional.

Com 5 testes de QI fora os feitos para passar para as associações e sociedades, Dr. Fabiano de Abreu acaba de ser aprovado na mais restrita sociedade de todas, também a mais cobiçada pelos gênios, a famosa Triple Nine Society, o próprio nome já diz, apenas os que possuem QI percentil 99,9 podem fazer parte desta sociedade, ou seja, acima de 146 pontos desvio padrão 15.

A Triple Nine Society fundada em 1978 só admite o que seria o equivalente a 0,1% de pessoas no mundo que teriam o triplo percentil, enquanto a Mensa seria 2% e a Intertel 1%.

Perguntamos ao Dr. Fabiano de Abreu sobre como é fazer parte de 4 sociedades, o que elas oferecem e como é fazer parte de uma sociedade tão restrita como a Triple Nine, confira:

“Essas associações e sociedades têm suas particularidades, a Mensa Internacional é bastante badalada, com muitas coisas interessantes, a Triple Nine tem muitos descontos e privilégios em hotéis, alugueres de carros, entre outros. O legal dessas sociedades é a interação com membros, pessoas incríveis, algumas que estão mudando o mundo e outras que estão lendo livros. Há encontros em diversos países, interação, jogos, publicações, são muitas coisas mesmo, daria uma grande redação falar de cada uma aqui. Algumas com mais argumentos que outras.”

