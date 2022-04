Luso-australianos erguem empreendimento de luxo em Oeiras

Em fase de acabamento em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, está o novo empreendimento de luxo da promotora lusa-australiana JPM Alliance, que faz a sua estreia em Portugal com o projeto Vista do Paço, um investimento de 10 milhões de euros.

O Vista do Paço contempla dez moradias de tipologias T5, com classe energética A+, sendo que o valor de cada moradia é superior a um milhão de euros. A conclusão do projeto poderá acontecer ainda no mês de abril, segundo Patrícia Almeida, responsável da empresa JPM Alliance.

Este é o primeiro investimento em Portugal desta empresa constituída em 2013, pelo australiano Jonathan Nichols e pela portuguesa Patrícia Almeida, tendo como principal objetivo a construção de empreendimentos de alta qualidade em Portugal, mas também em outros mercados, como Myanmar, Austrália e Singapura.

As dez moradias já foram todas vendidas, sendo que a maioria dos investidores são portugueses, mas também brasileiros, angolanos e norte-americanos.

Em entrevista ao Jornal Económico, Patrícia Almeida explica que o arquiteto deste projeto, Afonso Almeida Fernandes, lhes apresentou o projeto quando estavam “à procura de começar a construir em Portugal”.

Uma das características da Vista do Paço é a utilização de materiais produzidos em Portugal. “Pedras, loiças sanitárias, torneiras e vidros, tudo é fabricado em Portugal”, refere o arquiteto Afonso Almeida Fernandes.

A CEO da JPM Alliance referiu ao Jornal Económico que Porto, Coimbra e Évora podem ser os locais dos próximos empreendimentos.

#portugalpositivo