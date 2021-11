Luso-argentina candidata a empreendedora mais inovadora da Europa

Veronica Orvalho está entre as 21 empreendedoras mais inovadoras da Europa. A líder da Didimo, startup que desenvolve avatars 3D que se assemelham a humanos está entre as finalistas do concurso lançado pelo Conselho Europeu de Inovação.

A iniciativa tem como objetivo mostrar exemplos de líderes que sirvam de modelo a gerações mais novas de mulheres. Participaram mais de 260 candidatas e as vencedoras serão conhecidas a 24 e 25 de novembro no European Innovation Council Summit em Bruxelas.

“O futuro do trabalho é digital e é importante partilhar os melhores exemplos do que fazemos para inspirar as novas gerações a seguirem-nos e a ambicionarem fazer mais e melhor com as novas tecnologias. Acredito que a educação de um jovem só fica completa com a complementaridade entre a vertente académica e a experiência profissional, e fico feliz por existirem iniciativas que demonstrem a importância de ir mais além e de inovar em tudo o que fazemos”, afirmou Veronica Orvalho.

A empreendedora que nasceu em Buenos Aires, vive atualmente no norte de Portugal onde tem a sua empresa. Veronica Orvalho mostrou a sua satisfação por integrar esta lista, sublinhando que é “uma motivação para continuar a crescer enquanto profissional e para inspirar outros a lutar por avanços que ajudem as pessoas. É uma honra partilhar isto com mais mulheres do setor tecnológico e penso que as jovens que sonhem em trabalhar nesta área vão olhar para estes exemplos como um impulso”.

Veronica Orvalho acredita que as oportunidades do mundo digital podem ser a “maior arma para combater a pobreza”. Como tal, desenvolve a tecnologia na Didimo, acreditando que os “didimos”, os humanos digitais, poderão contribuir para uma aproximação de culturas e conhecimentos e um maior desenvolvimento humano no mundo virtual.