Luso Academy organiza aula de música aberta no Luxemburgo

No dia 1 de maio, a Luso Academy promove uma aula de música aberta em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, para todas as crianças e jovens que queiram experimentar um instrumento musical.

Violino, Guitarra e Piano serão os instrumento musicais que os participantes poderão ouvir e experimentar nesta dia.

A aula é aberta a todos e sem qualquer custo, sendo apenas necessário contatar a escola através do e-mail: info@lusoacademy.co.uk, telemóvel +352 691 899 981 ou através das páginas Facebook ou Instagram da Luso Academy para confirmar a participação nesta aula.

A Luso Academy é uma escola de música lusófona internacional presente em Esch-sur-Alzette, que pretende fomentar a língua portuguesa através do ensino de um instrumento musical.