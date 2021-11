Luso Academy lança podcast sobre música com lusodescendentes

A Luso Academy lançou o podcast “Trago Música Comigo”, onde crianças e jovens lusodescendentes entrevistam em português um músico a viver além fronteiras.

No primeiro episódio, Simão Oliveira, uma criança portuguesa a viver em Inglaterra, entrevista os músicos Telmo Terremoto e Inês Silva a viverem em Londres. Música, curiosidades e o orgulho da língua portuguesa são alguns dos momentos partilhados pela simplicidade e ingenuidade das palavras e perguntas dos mais novos. Com música original composta pela jovem Marlene Fernandes e logotipo desenhado por Camila Amorim, toda a produção do podcast foi realizada por crianças e jovens lusodescendentes.

“A Luso Academy pretende com este projeto promover a cultura em português na diáspora através dos meios digitais tão apreciados pelos mais jovens. A cada episódio, um músico português a viver fora de Portugal é entrevistado por crianças e jovens lusodescendentes. Desta forma, conseguimos que a nossa comunidade mais jovem tenha contacto com artistas que partilham a mesma língua. Inicialmente realizado com músicos e jovens em Inglaterra, a Luso Academy irá alargar a todas crianças e jovens emigrantes de todo o mundo. Lançamos assim o desafio a todos que queiram ser os “jornalistas” dos próximos episódios para entrarem em contacto pelo email [email protected]”, refere Ana Correia, moderadora da emissão “BOM DIA dá música” que estará, no próximo dia 13 de novembro, em Düsseldorf, para atuar na conferência Portugal+.

O podcast está disponível em Spotify, anchor.fm e Youtube.

