Luso Academy lança ciclo de masterclasses musicais no Luxemburgo

A Luso Academy está a organizar um ciclo de masterclasses em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, para alunos de violino, guitarra e piano. A primeira sessão terá lugar já no próximo sábado, pelas 11h00, sob orientação do violinista Nuno Vieira.

Em entrevista ao BOM DIA, Ana João Correia, mentora do projeto, refere que esta atividade tem como intuito “contribuir para o desenvolvimento técnico-artístico dos alunos, incentivar a troca de diferentes abordagens e proporcionar a partilha de experiências musicais através do contacto com diversas metodologias”.

Neste I Ciclo de Masterclasses, Nuno Vieira, Filipe Montez e Miguel Rijo ensinarão aos jovens entusiastas as bases para dominar os respetivos instrumentos musicais, de forma a que estes enriqueçam o seu percurso artístico.

Augurando sucesso nesta primeira fase, Ana João Correia espera poder contar, num futuro próximo, com a colaboração e interesse de músicos portugueses da diáspora.

Ana João Correia é colaboradora do BOM DIA e coordena a emissão BOM DIA dá música.