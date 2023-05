Luso Academy abre inscrições para o próximo ano letivo

As inscrições na Luso Academy para o ano letivo 2023/2024 já estão abertas. Guitarra, piano, viola d’arco e violino são os instrumentos que crianças e jovens podem aprender em português na Luso Academy de Esch/Alzette.

As aulas de instrumento decorrem de forma presencial ao sábado, ao passo que as aulas de teoria musical são lecionadas online com turmas compostas pelos vários alunos da Luso Academy na Europa. Todos os alunos integram o LusoEnsemble, onde tocam e cantam um repertório unicamente português.

Todos os interessados em integrar a Luso Academy em Esch/Alzette(Luxemburgo) poderão efetuar a inscrição no website da escola ou através desta ligação.

A Luso Academy, fundada em 2012, em Londres, é uma escola de música lusófona que pretende divulgar e promover a língua portuguesa através do ensino da música.