Lusitanos de Toulouse apresentaram novo equipamento

O ASFP Lusitanos de Toulouse, acaba de apresentar os seus novos equipamentos. A direção do clube português em França recorda que “ainda antes de começar este segundo período de confinamento e restrições, a direção do Lusitanos, no cumprimento de todas as medidas de segurança e directrizes governamentais respeitantes à segurança sanitária, entregou todo o material desportivo para a época em curso”.

O clube declara nas redes sociais que sabia que “antes do final do ano seria muito difícil voltarmos a estar juntos”, mas que “mesmo assim, quisemos dar um sinal claro, a todos os jogadores, sócios e a toda a comunidade portuguesa, que agora tem oportunidade de ver estas fotos”.

“Nunca baixaremos os braços, e sairemos sempre mais fortes das dificuldades encontradas. É essa a génese de qualquer português!”, afirma convicta a direção da Association Sportive Franco-Portugaise Lusitanos que quer voltar aos relvados, tendo aliás subido de divisão esta temporada.

E recordam que o Lusitanos está invicto para o campeonato este ano, e com mais condições do que em qualquer ano.