Lusitaníadas 2021 ainda foram virtuais

A Embaixada de Portugal na Alemanha e a Coordenação do Ensino Português (CEPE) realizaram, numa edição virtual, as Lusitaníadas, atividade recorrente na programação da CEPE Alemanha, que envolve alunos e professores da rede EPE em colaboração com a comunidade portuguesa local e com as Comissões de Pais.

A abertura do evento teve a participação, através de mensagens gravadas, do Embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, do Presidente do Camões Embaixador João Ribeiro de Almeida e da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

O projeto foi concebido no ano letivo de 2015/2016 e nasceu da ideia de unir toda a comunidade escolar dos cursos de língua e cultura portuguesas. num evento de confraternização que reunisse uma vertente desportiva e uma vertente cultural, numa primeira fase na região norte da Alemanha e, posteriormente, perspetivando o alargamento a outros estados alemães.

Em 2016, a atividade decorreu em Hannover, em 2017 em Osnabrück, em 2018 em Bremen e em 2019 em Hamburgo. Em 2020 o evento não se realizou.

São objetivos das Lusitaníadas incentivar à frequência dos cursos EPE, ao empenho e ao estudo dos discentes; promover a língua e a cultura portuguesas e divulgar os cursos existentes.

O programa da 5ª edição das Lusitaníadas incluiu uma competição intercursos de “Supertalentos” nas seguintes categorias: canto, dança, leitura, teatro, instrumento musical e habilidades desportivas.

Todos os participantes receberam um certificado de participação e foram premiados os melhores candidatos em cada categoria a concurso com cheques-brinde no valor de 100 euros.