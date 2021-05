“Lunatic” é o novo álbum de António Mão de Ferro

O músico António Mão de Ferro sobe ao palco da Sala 2 da Casa da Música no próximo dia 17 de junho, às 20h30, para apresentar o seu novo álbum “Lunatic”.

O multi-instrumentista apresenta pela primeira vez ao vivo o seu quarto álbum de originais “Lunatic” num concerto intimista e cinematográfico, “uma viagem no subconsciente do músico que levou a este conjunto de melodias, harmonias e texturas que nos levam a uma espécie de transe. Todos nós temos esse poder e direito de nos sentirmos assim”.

O concerto vai contar com alguns convidados especiais, como o músico Kiko Pereira, luso-americano que o crítico José Duarte elegeu como a melhor voz masculina do jazz em Portugal, e que é o autor da letra do tema “The Long Road” (do álbum “Lunatic”). O concerto “Lunatic” conta ainda com André Tentúgal na realização do vídeo e de Márcio Paranhos na produção do espetáculo.

“Lunatic” foi composto e produzido por António Mão de Ferro e as letras escritas por Bernardo Fesch, excepto no tema “The Long Road” (Letra de Kiko Pereira).

As performances ao vivo de António Mão de Ferro refletem o aspeto multicultural da sua música: do pop, blues, rock, folk ao longo de todo o concerto. Ouvimos as suas influências através da música, de uma forma muito sedutora. Temos músicos como Elvis Costello, Bob Dylan, David Bowie, e entre outros, mas António Mão de Ferro realmente pega nessas influências e faz com que pareçam parte integrante dele. Apesar de ser multi-instrumentista, António Mão de Ferro brilha com sua poderosa maneira de tocar guitarra, inspirada nos blues, e com a sua voz suave e quente.

Apoiado por uma banda de estrelas, desde o baixista Bernardo Fesch, ao guitarrista Diogo Mão de Ferro, ao teclista Diogo Santos, e junta pela primeira vez em concerto dois dos melhores bateristas a tocar em conjunto: Jorge Oliveira e Leandro Leonet, António Mão de Ferro consegue recriar as paisagens complexas e intrínsecas das suas gravações em estúdio, onde todos os elementos musicais diferentes transportam o ouvinte numa viagem que não vai esquecer.

António Mão de Ferro é um dos guitarristas portugueses mais conceituados dos últimos anos. Criou um estilo próprio tendo por base os Blues e no seu currículo conta com participações em projetos como a Minnemann Blues Band, Jerrel Lamar (“Platters”), GNR, Xutos e Pontapés, Rui Veloso, entre outros.

Em 2007 iniciou a sua carreira a solo como guitarrista, cantor e compositor com o álbum “Karma Train” que se tornou um sucesso nas rádios nacionais. Desde então António Mão de Ferro conta com quatro discos a solo e uma carreira consolidada.