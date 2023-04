Lula da Silva e a Ucrânia

Acusando os EUA e a UE de incentivarem a guerra, Lula da Silva coloca-se do lado de ditaduras, contra os aliados que apoiam a Ucrânia numa luta desigual pela defesa da liberdade, da integridade territorial e do direito internacional. Ao contrário do que o BE entende, Lula da Silva não salvou a democracia liberal. A democracia liberal é que sobreviveu, apesar de Lula da Silva. No Expresso da Meia-noite, da SIC Notícias CDS PP