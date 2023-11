Lukaku marcou 14 golos na qualificação belga para o Euro2024

Romelu Lukaku fez história no fecho da qualificação da Bélgica, solidificando a ‘provável’ conquista do título de melhor marcador da fase europeia de qualificação ao chegar aos 14 golos, mais quatro que Ronaldo, os quatro que este domingo fez ao Azerbaijão.

Foi a primeira vez que um jogador fez quatro golos na primeira parte de um jogo da qualificação, e o avançado da Roma nem precisou de todo esse tempo: em Bruxelas, marcou aos 17, 26, 30 e 37 minutos.

Israfilov foi expulso nos forasteiros aos 24 e, aos 90, Trossard fixou o 5-0 final, deixando os belgas no topo do grupo F, com 20 pontos, mais um do que a Áustria, também apurada diretamente.

Nessa ‘poule’, desiludiu a Suécia, que fechou o apuramento vencendo a Estónia, chegando aos 10 pontos, no terceiro lugar, num jogo em que o avançado do Sporting Gyokeres foi titular mas foi Claesson a ‘brilhar’, com um golo, aos 22, e uma assistência, para Forsberg, aos 55, na despedida do selecionador Janne Andersson.

A Estónia acabou em último, com um ponto apenas, enquanto os azeris foram quartos, com sete.