Luís Montenegro no Luxemburgo

O presidente do PSD visita o Luxemburgo no fim de semana para participar na convenção nacional do CSV, o partido cristão-social, que partilha com os social-democratas a bancada do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu.

Em comunicado, O CSV declara-se “honrado” com a presença de Luís Montenegro na convenção nacional que se realiza sábado, dia 25 de março em Ettelbrück.

Montenegro encontra-se, durante a convenção, com candidatos de origem portuguesa às autárquicas de junho, no Luxemburgo, “assim com membros do partido de origem portuguesa.