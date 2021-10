Luís Figo estrela de “campanha verde” da Comissão Europeia

O ex-internacional português de futebol, Luís Figo, juntamente com o guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, são as vedetas de um vídeo para sensibilizar para a poupança de energia.

Este clipe faz parte de uma campanha de três anos acordado entre a Comissão Europeia e a UEFA, sobre como todos podemos desempenhar o nosso papel no combate às alterações climáticas.

O anúncio apresenta várias pessoas que vão exibindo os seus truques no futebol. Cada um tenta superar a pessoa anterior. Os truques culminam com um jogador de elite mostrando suas habilidades de vencer o mundo, com uma reviravolta surpreendente: o melhor truque do mundo é uma série de ações (por exemplo, desligar as luzes, desligar o termostato e outros) para reduzir o carbono e pegada ambiental.

A UE está a trabalhar para criar uma nova Europa verde – uma Europa que funcione tanto para as pessoas como para o planeta, graças ao Acordo Verde Europeu.

Participe nesta iniciativa compartilhando as suas habilidades no futebol e “truques climáticos” com a hashtag #EveryTrickCounts

