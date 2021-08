Luís Castro volta a emigrar; desta vez para o Qatar

O treinador português de futebol Luís Castro vai orientar o Al-Duhail, do Qatar, por uma época, substituindo no cargo o francês Sabri Lamouchi, anunciou o clube no sítio oficial na Internet.

A formação qatari descreve Luís Castro, de 59 anos, como “um dos nomes de sucesso do ‘mundo’ dos treinadores”, lembrando a passagem por vários clubes, entre os quais o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ao serviço do qual se sagrou campeão na época 2019/20.

Luís Castro, que foi coordenador da formação do FC Porto, e orientou, entre outros, o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, será o segundo português a orientar o clube do Qatar, depois de Rui Faria, que liderou a equipa entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.

Na temporada de 2019/20, Luís Castro sagrou-se campeão da Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk e na temporada seguinte concluiu a liga nacional na segunda posição, tendo a sua saída sido anunciada em maio passado.

