Luís Castro vai treinar Cristiano Ronaldo

O português Luís Castro é o novo treinador do Al Nassr, no qual alinha Cristiano Ronaldo, tendo deixado os brasileiros do Botafogo para assinar um contrato de dois anos com o clube da Liga saudita de futebol.

“Luís Castro é o treinador da primeira equipa de futebol do clube, com contrato que se estende até 2025. Desejamos-lhe e à sua equipa sucesso”, indicou o Al Nassr na rede social Twitter.

O treinador, de 61 anos, vai encontrar no Al Nassr o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, de 38 anos, que, em janeiro, rumou à Arábia Saudita para ser a principal ‘figura’ da formação de Riade, pela qual assinou 14 golos em 19 jogos, ainda insuficientes para impedir que a equipa terminasse o campeonato em segundo lugar, atrás do campeão Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

Luís Castro tinha assumido o comando do Botafogo em março do ano passado, tendo deixado o emblema carioca na liderança isolada do campeonato brasileiro, quando estavam decorridas 12 jornadas, nas quais somou 10 vitórias e duas derrotas.

Na temporada passada, o emblema da ‘estrela solitária’ tinha terminado o Brasileirão na 11.ª posição.

Castro, que substitui no cargo o croata Dinko Jelicic, que já tinha assumido interinamente o cargo após a saída do francês Rudi Garcia, é o quinto treinador luso na Liga saudita, juntando-se a Nuno Espírito Santo (Al Ittihad), Pedro Emanuel (Al Khaleej), Jorge Jesus (Al Hilal) e Filipe Gouveia (Al Hazm).

Esta será a quarta ‘aventura’ de Luís Castro no estrangeiro, depois de duas temporadas no Shakhtar Donetsk, no qual conquistou um campeonato ucraniano, uma época no Al Duhail, que culminou com a vitória na Taça do Emir do Qatar, e a recente passagem pelo Botafogo.

Em Portugal, já depois de ter passado por Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense e Penafiel, o antigo defesa fez grande parte da carreira na formação do FC Porto, acabando mais tarde por comandar o Rio Ave, o Desportivo de Chaves e o Vitória de Guimarães.