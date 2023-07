Luís Castro já não é treinador do Botafogo, anunciou o clube brasileiro de futebol, detalhando que o técnico português comunicou ter aceitado a proposta de outra equipa, sem especificar qual.

“O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira pelo técnico Luis Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros [guarda-redes] Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista”, lê-se na página oficial dos brasileiros na Internet.

Luís Castro, de 61 anos, tem sido apontado ao Al Nassr do avançado internacional português Cristiano Ronaldo, que em janeiro rumou à Arábia Saudita para ser a principal ‘figura’ da formação de Riade, pela qual assinou 14 golos em 19 jogos, ainda assim insuficientes para impedir que a equipa terminasse o campeonato em segundo lugar, atrás do campeão Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

O técnico tinha assumido o comando do Botafogo em março do ano passado, tendo agora deixado o emblema carioca na liderança isolada do campeonato brasileiro, quando estão decorridas 12 jornadas, em que somou 10 vitórias e duas derrotas.

Na temporada passada, o emblema da ‘estrela solitária’ tinha terminado o Brasileirão na 11.ª posição.

No estrangeiro, Luís Castro esteve ainda duas temporadas no Shakhtar Donetsk, em que conquistou um campeonato ucraniano, e uma época no Al Duhail, que culminou com a vitória na Taça do Emir do Qatar.

Em Portugal, já depois de ter passado por Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense e Penafiel, o antigo defesa fez grande parte da carreira na formação do FC Porto, acabando mais tarde por comandar o Rio Ave, o Desportivo de Chaves e o Vitória de Guimarães.