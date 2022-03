Luís Castro apresentado no Botafogo

Foi oficializado no Botafogo, clube do campeonato do Brasil, o técnico Luis Castro, de 60 anos, naquele que agora é o campeonato mais português de sempre.

Além de Luís Castro temos Abel Ferreira no Palmeiras, Paulo Sousa no Flamengo e Vítor Pereira no Corinthians.

A porta ficou aberta para o técnico português, quando o Botafogo despediu o seu treinador em Fevereiro e declarou “esperamos que Luís Castro termine o contrato” com o clube Al-Duhail.

E assim foi, com a confirmação do ex-portista nas redes sociais. Mas o treinador português não vai ter vida fácil no Brasileirão pois começa tarde o seu trabalho, mesmo se as últimas contratações do novo clube de John Textor, vêm já com a aprovação de Luis Castro.

Entre as novas assinaturas temos a revelação da base do Palmeiras, Patrick de Paula, Renzo Saravia e João Victor. O Botafogo faz parte do portefólio de John Textor, um investidor americano que recentemente quis comprar o Benfica e que em março ficou com 90 por cento das ações de clube carioca, depois de ter investido no Cristal Palace no Reino Unido e num pequeno clube belga.

Segundo revelou a agência Bloomberg, tudo isto faz parte do seu plano de “apostar e promover jogadores em

mercados emergentes e clubes satélites” e depois “valorizar estes jogadores na Europa”, para depois fazer importantes mais valias com as vendas para os campeonatos mais ricos. O objetivo é ainda “adquirir um clube em Portugal” para a adaptação ao futebol europeu destes jogadores. John Textor ainda antes de chegar ao Brasil, para assinar a compra do Botafogo, foi claro nas suas intenções “amamos o Luis Castro, é o homem certo” para o clube carioca.

