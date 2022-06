Luís Campos é o novo “homem forte” do PSG

O português Luís Campos, que ao longo da sua carreira desportiva se tem destacado pelos excelentes trabalhos enquanto consultor e diretor desportivo, foi anunciado esta sexta-feira como “homem forte” do PSG.

Aos 57 anos, Luís Filipe Hipólito Reis Pedrosa Campos, natural de Esposende, prepara-se para iniciar mais um desafio, desta vez na capital francesa.

Depois de elevar o patamar do Mónaco e do Lille, entre 2013 e 2021, enquanto coordenador técnico, Campos passou à consultoria do Celta de Vigo, em Espanha, e do Galatasaray, na Turquia.

Neste regresso a França, espera-se que o português consiga contribuir para a tão sonhada conquista da Liga dos Campeões por parte do PSG.

“Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain, que considero o clube mais ambicioso do mundo do futebol”, disse aquando da sua apresentação.

