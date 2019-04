Luigi o romântico da pop portuguesa

Luigi conta com mais de 15 anos de carreira,e três álbuns editados. O artista editou o seu primeiro álbum em 2004 onde inclui dois temas que fizeram parte de duas telenovelas nacionais, sendo o tema de destaque que deu nome aos álbum “Os teus beijos são…”.

“Por ti…” foi então o segundo trabalho editado pela editora Espacial, com combinações rítmicas que misturam as palavras com os sons, transformando-os em “canções que sonham, sentem e transmitem o amor, a paixão e o romantismo”, diz o artista.

Luigi Ferreira, nasceu na cidade do Porto, há 32 anos, e desde muito cedo se sentiu fascinado pelo mundo da música.

Os seus primeiros passos foram dados com apenas 17 anos, com a participação em bares de karaoke, até que num dia surgiu o convite para a gravação daquele que foi o seu primeiro álbum, e onde se destacam alguns temas bem conhecidos de quem acompanhou na TVI as telenovelas “Mistura fina” e “Mundo Meu”.

No segundo álbum – “Por ti” – teve a colaboração de Rui Fingers, Nuno Barroso e de Paulo Gonzo. “Por ti…” são 13 temas originais, cantados de uma forma que deixam um registo de sentimento e criatividade contagiante, que criam uma habituação saudável na audição de faixa a faixa. De destacar o tema “Tudo aquilo que és para mim” em versão acústica.

Em 2009 Luigi “afastou-se” do plano mediático pois teve participações em musicais dos Casinos Solverde entre os quais o Casino da Póvoa onde deixa sempre patente o seu registo romântico.

Em 2016 lança o álbum “Só por ti” que ganha uma dimensão nacional, pois considerando que o mesmo faz os pré-fechos de todos os programas de televisão e já conta com concertos próprios onde deixa o seu charme e perfume de voz cativante e únicas.