Lufthansa pode despedir mais de 20 mil trabalhadores

A companhia aérea alemã poderá ter que dispensar 22 mil trabalhadores e não dez mil, como se esperava, além de suprimir cerca de 100 aviões, face à crise no setor da aviação, originada pela Covid-19.

Para minimizar o impacto da reestruturação, a transportadora diz querer avançar com acordos amigáveis ou oferecer propostas de trabalho em tempo parcial.

Num buraco económico-financeiro, a Lufthansa recebeu de Bruxelas autorização para levantar voo para uma ajuda estatal de 9 mil milhões de euros sob certas condições, como a cedência, para os rivais, dos direitos de descolagem e aterragem nos aeroportos de Munique e Frankfurt.

Em troca, também, o Estado alemão tornar-se-á acionista maioritário.

Desfeito em definitivo estará também o plano da companhia aérea alemã, juntamente com a United, para controlar a portuguesa TAP, com a compra de 45% do capital social, detido pelo consórcio Agrupamento Gateway do magnata norte-americano-brasileiro, David Neeleman, e o empresário português Humberto Pedrosa.

A TAP também obteve autorização da Comissão Europeia para receber ajudas no valor de 1,2 mil milhões de euros. Aliás, Bruxelas não se tem oposto aos auxílios estatais a companhias aéreas europeias, como é o caso da finlandesa Finnair, que vai ser recapitalizada em pelo menos 286 milhões de euros.