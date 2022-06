Lufthansa pede desculpas antecipadas pelo verão complicado

“Dois anos difíceis ficaram para trás na vida da aviação”, pode ler-se em comunicado da companhia aérea alemã que demonstra otimismo apesar de, só este verão, já ter anunciado o cancelamento de cerca de 3.000 voos.

“Gostávamos de recebê-lo a bordo das nossas mais de 750 aeronaves. Infelizmente, com o início do verão no Hemisfério Norte e com as restrições globais de viagens agora quase todas levantadas, todos os envolvidos na aviação em todo o mundo estão a atingir quase diariamente os limites dos recursos atualmente disponíveis”, reconhece a Lufthansa, explicando que o regresso em força dos “transportes aéreos de quase zero para agora quase 90 por cento claramente não está a acontecer com a fiabilidade, a robustez e a pontualidade que gostaríamos de lhe oferecer novamente. Só podemos pedir desculpas por isso”.

E a companhia aérea não esconde a realidade que vem afetando os aeroportos de toda a Europa: “nas próximas semanas, à medida que o número de passageiros continua a aumentar, seja para viagens de lazer ou negócios, é improvável que a situação melhore no curto prazo. Muitos funcionários e recursos ainda estão indisponíveis, não apenas nos nossos parceiros de infraestrutura, mas também em algumas de nossas próprias áreas”, explicam, clarificando que uma situação “normal” só será atingida no inverno, apesar dos milhares de recrutamentos planeados na Europa. “Esse aumento de capacidade só terá o efeito estabilizador desejado quando o inverno chegar. Além disso, a guerra em curso na Ucrânia está a restringir severamente o espaço aéreo disponível na Europa. Isso está a provocar engarrafamentos nos céus e, portanto, infelizmente, a mais atrasos nos voos”.

A Lufthansa acredita que no verão de 2023, teremos um sistema de transporte aéreo muito mais fiável em todo o mundo, mas a companhia promete colocar no ar os Airbus A380. “Decidimos fazer voar de novo o A380, que continua a desfrutar de grande popularidade. Além disso, estamos a fortalecer e a modernizar as nossas frotas com cerca de 50 novos Airbus A350, Boeing 787 e Boeing 777- 9 aeronaves de longo curso e mais de 60 novos Airbus A320/321 apenas nos próximos três anos”.

O comunicado da Lufthansa termina com uma promessa. “Prometemos que os nossos 100.000 funcionários farão todo o que é humanamente possível para fornecer a melhor experiência de viagem aérea possível nas próximas semanas, mesmo nas atuais circunstâncias difíceis”.