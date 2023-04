Lucros do Santander aumentaram 19,6%

O lucro do Santander Totta aumentou 19,6%, para 185,9 milhões de euros, de janeiro a março em termos homólogos, num trimestre marcado pela subida das taxas de juro e pelo aumento da remuneração dos depósitos, anunciou hoje o banco.

“Apesar do dinamismo da atividade de mobilização de balanço pelo Santander em Portugal durante os três primeiros meses do ano, num montante mensal muito superior a 1.500 milhões de euros, os volumes de negócio refletiram o novo contexto de taxas de juro elevadas, com a amortização antecipada de créditos”, refere a instituição bancária em comunicado.

Assim, de janeiro a março, o crédito a clientes ascendeu a 42.600 milhões de euros, uma redução de 2,2% face ao valor do mesmo período de 2022 que o banco diz ser “largamente explicada pela amortização antecipada de créditos a empresas”.

Já a carteira de crédito hipotecário, no montante de 22.700 mil milhões de euros, registou um crescimento homólogo de 1,8%.

No primeiro trimestre, os recursos de clientes baixaram 5,5%, somando 44.800 milhões de euros, traduzindo uma diminuição dos depósitos (-4,9%), “largamente associada à mencionada amortização antecipada de créditos”, assim como dos recursos fora de balanço (-8,4%), “ainda afetados pelo contexto nos mercados financeiros”, refere o Santander Totta.