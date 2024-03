Lucros da TAP bateram recorde em 2023

A TAP alcançou no ano passado o maior resultado líquido de sempre, com um lucro de 177,3 milhões de euros, enquanto as receitas ultrapassaram pela primeira vez os 4.000 milhões de euros, anunciou a empresa.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a transportadora aérea portuguesa informa que este lucro representa uma subida relativamente ao ano anterior, em que o resultado líquido tinha ficado pelos 65,3 milhões de euros.

Citado no comunicado, o presidente executivo, Luís Rodrigues, considera que “os bons resultados de 2023 confirmam o caminho de recuperação efetuado nos últimos anos pela TAP”.