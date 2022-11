Lucros da Nissan com quebras de 60%

A fabricante automóvel japonesa Nissan Motor teve um lucro de 64,5 milhões de ienes (cerca de 440 milhões de euros) entre abril e setembro, o primeiro semestre do seu ano fiscal, uma quebra de 61,7% relativamente ao período homólogo.

O lucro operacional da empresa aumentou 12,6%, para 156.600 milhões de ienes (1.070 milhões de euros), segundo o relatório financeiro hoje divulgado.

Segundo o documento, a Nissan registou um lucro operacional bruto (EBITDA) de 173.300 milhões de ienes (1.180 milhões de euros), menos 33,7%.

As vendas da Nissan cresceram 18,1% para 4,66 biliões de ienes (31.770 milhões de euros) graças ao lucro líquido por unidade e ao facto de ter sido favorecida pela fraqueza do iene, apesar de não ter atingido o volume de vendas do mesmo período do ano anterior.

A Nissan vendeu 1.569.000 veículos entre abril e setembro, uma queda de 21,6% no período homólogo, diz o relatório, que não apresenta dados desagregados nos vários mercados.

A empresa detalhou o desempenho das vendas por região no trimestre de julho a setembro, em que apenas a venda dos seus veículos aumentou no Japão (9,8%).

Na região da América do Norte, a Nissan reduziu as vendas em 25,4% no trimestre até setembro, enquanto as quedas foram de 30,2% na China e 20,9% na Europa.

No relatório, a empresa observa que o setor enfrentou “um ambiente de negócios difícil no primeiro semestre do ano fiscal, com os preços das matérias-primas a subir acentuadamente e o volume de vendas a cair abaixo do nível anterior”.

A empresa destacou especificamente a “escassez de fornecimento de semicondutores e o impacto dos bloqueios relacionados com a covid-19 em Xangai, na China” como fatores-chave.

Apesar disso, aumentou o lucro operacional melhorando “a qualidade das vendas em cada mercado e reduzindo os gastos de venda”, no âmbito da sua estratégia de reestruturação.

Para todo o ano financeiro, que terminará em 31 de março de 2023, a Nissan melhora as suas previsões.

A empresa japonesa espera registar um lucro líquido de 155.000 milhões de ienes (1.060 milhões de euros) em 2022 – uma visão 3% mais otimista do que a anterior estimativa, mas que representa uma queda de 28% no período homólogo – e um resultado operacional lucro de 360.000 milhões de ienes (2.450 milhões de euros), o que representa mais 46%.

Em relação à faturação, a Nissan espera embolsar no corrente ano 10,9 biliões de ienes (74.250 milhões de euros), uma subida de 29%, apesar de esperar uma quebra de 7,5% nas vendas anuais de veículos, para 3,7 milhões.