Lucros da Navigator em queda

A Navigator registou, no primeiro semestre deste ano, lucros de 137 milhões de euros, uma redução de 15% em relação ao período homólogo, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o grupo, o volume de negócios no mesmo período foi de 980 milhões de euros, uma diminuição de 14% face ao primeiro semestre do ano passado.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 253 milhões de euros, uma queda de 27% em termos homólogos, lê-se na mesma nota.

“O ano de 2022, foi marcado por uma anormal escassez de oferta papeleira na Europa, sobretudo na 1.ª metade do ano, com consequente volume anormal de encomendas”, disse a empresa, acrescentando que a “normalização das condições de mercado vividas em 2022, condicionou fortemente o setor no 1.º semestre de 2023, tendo-se assistido à continuação do processo lento de redução dos stocks acumulados em toda a cadeia de distribuição, ao longo do ano transato”.

Segundo a Navigator, “este desequilíbrio afetou significativamente a procura em todos os segmentos de papel, à exceção do segmento de `tissue`”, sendo que, condicionado pelo atual contexto de abrandamento económico, o processo de `destocking` está a demorar mais do que o antecipado”.