Loxam compra empresa portuguesa de aluguer de maquinaria

O grupo francês Loxam anunciou esta sexta-feira a aquisição da empresa portuguesa HR, que se dedica ao negócio do aluguer de maquinaria para a indústria e construção ou carrinhos de golfe. Até agora detida pelo grupo GHP Investimentos, a HR foi adquirida por um valor que não foi revelado ao mercado.

Fundada em 1990, a HR é uma empresa de aluguer geral de equipamento em Portugal, nomeadamente máquinas de movimentação de terras (escavadoras), movimentação de cargas (empilhadoras) e elevação de pessoas (grupas ou andaimes), entre outras relacionadas com compactação e energia. A HR tem três filiais em Portugal – em Lisboa, no Porto e no Algarve (Loulé) – e emprega aproximadamente 40 pessoas.

“Considero que é uma vantagem para a HR Equipamentos ser adquirida pelo grupo Loxam, uma das empresas líderes mundiais no aluguer de equipamento, o que lhe permitirá continuar a sua trajetória de crescimento”, diz o presidente da GHP, Hipólito Mendes Pires, em comunicado divulgado online e enviado à imprensa.

Através desta aquisição, a LoxamHune, a filial da Loxam que supervisiona as suas atividades na Península Ibéria, pretende consolidar mais a sua presença no mercado português de aluguer de equipamento. A operação de M&A visa, assim, completar a rede existente da LoxamHune na região sul do país, e proporcionar uma cobertura nacional através de uma rede consolidada de seis sucursais.

“Tenho muito prazer em receber a HR dentro da organização LoxamHune. O complemento geográfico e a competência da equipa adequam-se muito bem às nossas operações existentes. Vamos unir forças para fornecer aos nossos clientes o melhor serviço através de uma rede alargada”, diz o CEO da LoxamHune, Luis Angel Salas, na mesma nota informativa.

Nos últimos três anos, a holding Loxam comprou a JM Trykluft e a Ramirent for 970 milhões de euros, por exemplo. “A HR é um ator há muito estabelecido em Portugal, reconhecido pela sua perícia técnica e excelência operacional. Tenho sempre o prazer de acolher equipas competentes e experientes no grupo Loxam. Esta aquisição demonstra o empenho da Loxam em crescer ainda mais em Portugal”, reconhece o presidente da Loxam, Gérard Déprez.